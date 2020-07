Marvel’s Spider-Man: Miles Morales na PS5 – twórcy obiecują, że gra zadziała w 4K i 60 FPS

SIE

Nowa generacja konsol oznacza jeszcze większe możliwości dla twórców, a to zaś przekłada się na oczekiwania graczy. Wielu z nich liczy na to, że na PS5 i Xbox Series X standardem będzie zabawa w rozdzielczości 4K i 60 FPS. I chociaż na szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać, to pewni deweloperzy już teraz składają obietnice. Wśród nich są m.in. Insomniac Games. Studio zapewniło na swoim Twitterze, że nadchodzący Marvel Spider-Man: Miles Morales będzie działał właśnie w 4K i przy 60 klatkach na sekundę.

Warto jednak zaznaczyć, że w tweecie wspomniano o "opcjonalnym trybie wydajności". Wydaje się więc, że gra zapewni kilka różnych ustawień - być może gracze będą mogli wybierać między poświęceniem płynności na rzecz innych ustawień graficznych, takich jak lepsze tekstury czy obsługa technologii ray tracing.

https://twitter.com/insomniacgames/status/1285225145909620736

Marvel's Spider-Man: Miles Morales będzie tytułem startowym PS5. Dokładna data premiery konsoli nie jest jeszcze znana.

