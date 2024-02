Mary & George w SkyShowtime. Kiedy premiera serialu z Julianne Moore i Nicholasem Galitzine'em?

fot. Hera Pictures // SKY Studios

Mary & George to miniserial inspirowany nieprawdopodobną, ale prawdziwą historią. W tym widowiskowym dramacie historycznym Julianne Moore wciela się w Mary Villiers – przerażająco ambitną kobietę wywodzącą się z biednej rodziny, która zadbała o to, żeby jej drugi syn, George (Nicholas Galitzine), uwiódł króla Jakuba I Stuarta (Tony Curran) i został jego dzierżącym potężną władzę kochankiem.

Premiera serialu Mary & George zaplanowana została na 8 marca. Produkcja dostępna będzie w SkyShowtime na wyłączność.

Mary & George - zdjęcia

Mary & George

Mary & George - fabuła

Mary od zawsze przewyższała swoje otoczenie inteligencją, ale wciąż czekała na swoją wielką szansę. Wreszcie zauważyła, jak może wykorzystać nieposkromiony apetyt króla, złaknionego wyśmienitego wina, dobrego towarzystwa i wspaniałych mężczyzn. Przystojny i charyzmatyczny, ale naiwny George zostaje wrzucony w środek uknutej przez matkę intrygi wymierzonej w króla. Zuchwały spisek i uwodzicielski urok pozwalają Mary i George'owi podbić serce angielskiego dworu i zostać najpotężniejszą rodziną w kraju. Jednak w miarę jak George zyskuje władzę, jego relacje z matką mocno się komplikują. Mężczyzna musi udowodnić sobie, że olśniewający wygląd to nie wszystko, co ma do zaoferowania. Chce odcisnąć swoje piętno w historii, nie zważając na konsekwencje.

Mary & George - obsada i twórcy

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów znaleźli się: Nicola Walker, Niamh Algar, Trine Dyrholm, Sean Gilder, Adrian Rawlins, Mark O'Halloran, Laurie Davidson, Samuel Blenkin, Jacob McCarthy, Tom Victor, Alice Grant, Amelia Gething, Mirren Mack, Rina Mahoney i Simon Russell Beale.

Mary & George to serial wyprodukowany przez Hera Pictures we współpracy ze Sky Studios. Scenariusz napisał D.C. Moore, inspirując się książką historyczną Benjamina Woolleya „The King's Assassin". Producentami wykonawczymi są: Liza Marshall (z ramienia Hera Pictures) oraz D.C. Moore, Oliver Hermanus i Julianne Moore. Serial wyreżyserował Oliver Hermanus. Sam Hoyle pełnił funkcję producenta wykonawczego z ramienia Sky Studios.