Twórca hitu Zadzwoń do Saula stworzy serial sci-fi. Napisał go specjalnie dla tej aktorki

Vince Gilligan to twórca Breaking Bad i Zadzwoń do Saula. Z kolei Rhea Seehorn w drugim z tych seriali zagrała Kim Wexler. Teraz artyści spotkają się ponownie na planie nowego seriali sci-fi od Apple TV+. Co więcej – Gilligan przyznał, że napisał go specjalnie dla Seehorn.

Twórca Zadzwoń do Saula o swoim nowym serialu

Vince Gilligan tak opowiedział o projekcie w rozmowie z portalem Deadline:

Praca z Rheą Seehorn to czysta przyjemność. Napisałem ten nowy serial specjalnie dla niej.

Dodał:

Zadzwoń do Saula Nie mogę się doczekać, aż widzowie zobaczą Rheę w zupełnie nowej odsłonie. To zupełnie inna rola niż ta, którą grała w. Wciela się w kogoś, kto z całych sił stara się być dobrą osobą. W pewien sposób jest herosem po przejściach – ale wciąż herosem. I to sama przyjemność pracować z nią, ponieważ jest najlepsza, miła, dobra i utalentowana. Nie mogę powiedzieć o niej wystarczająco dużo dobrego”.

Rhea Seehorn o kolejnej współpracy z twórcą Zadzwoń do Saula

Rhea Seehorn z kolei pochwaliła „dość pokręcone poczucie humoru” Gilligana i wyjawiła, że nie może doczekać się ich kolejnej współpracy.

Praca z nim przy nowym serialu sprawia mi tyle frajdy. Im więcej nad nim pracujemy, tym lepiej się rozumiemy. Nie ma słów, które w pełni oddałyby to, jak cudownym jest człowiekiem.

Jaki będzie nowy serial sci-fi od Apple TV+?

Niestety, żadne z nich nie chciało zdradzić tytułu serialu. Rhea Seehorn natomiast zapowiedziała, że będzie to „sci-fi, ale w bardziej psychologicznym wydaniu” i dodała:

Nie mogę się doczekać, aż serial wyjdzie. To, co ludzie kochają w jego twórczości, to między innymi to, jak pisze scenariusze. Tworzy wielowymiarowe postacie, ale jednocześnie bawi się tropami i gatunkami, zmienia ton, wprowadza elementy humorystyczne w naprawdę mrocznym momencie. W nowym serialu posuwa to do granic możliwości, co jest jednocześnie prowokujące i skłaniające do myślenia, jak i czasem frustrujące, a innym – razem szalenie zabawne. [...]

