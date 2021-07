Masters of the Universe: Revelation - są już pierwsze opinie. Bardzo podzielone

Netflix

Masters of the Universe: Revelation to przygodowa animacja, w której obserwujemy losy kultowego He-Mana. Zwykle w przypadku takiego ładunku sentymentalnych emocji, widzowie i krytycy są dość sceptycznie nastawieni do nowej produkcji. Ciężko przebić mocne i stare uczucia, którymi kiedyś obdarzyliśmy ukochaną serię. Jednak pierwsze opinie w Internecie wskazują na to, że temu tytułowi to się udało! No... przynajmniej według pewnej części widowni.

Pochlebnie recenzje skupiają się na tym, że choć serial ma duży szacunek do materiału źródłowego, to jest świeżym i zaskakującym podejściem do He-Mana. Twórcom udało się zbudować pomost pomiędzy uwielbianą kreskówką z lat osiemdziesiątych i współczesną kontynuacją. Wersja Kevina Smitha jest prosta, zabawna i opowiedziana efektywnie. Kilka osób zauważyło, że jest w niej więcej brutalności niż w oryginale, jednak wciąż nie na tyle, by było to nieprzyjemne dla widza. Można więc założyć, że serial wciąż będzie bawić także młodszych. Wiele pochwał ląduje też w stronę pracy obsady głosowej.

Władcy wszechświata: Objawienie

Kolejnym ważnym plusem jest to, że za tytuł mieliby odpowiadać ludzie, którzy darzą ogromną miłością markę. Co widać w każdym kadrze serialu. Miałaby być to produkcja, na którą widzowie czekali od dawna. Mocną opinią było zdanie, że serial pokazuje serię Masters of the Universe nie taką, jaką była, tylko w formie, w jakiej została zapamiętana w serach fanów.

Co ciekawe, w momencie pisania newsa opinie krytyków i widzów na rottentomatoes kompletnie się od siebie różnią. Ci pierwsi są jednogłośni w pozytywnych recenzjach. Na 32 oceny tylko jedna jest negatywna, co daje wynik 97% pozytywnych. To średnia 7.32/10. Za to ze strony widzów padło 250 opinii, które dają 2.4 gwiazdek i 39% pozytywnych opinii. Wielu z nich skarży się, że w produkcji na temat He-Mana... nie ma w ogóle He-Mana, za to jest dużo Teeli. Choć wszyscy są raczej zgodni co do tego, że animacja i obsada głosowe są świetne, pada dużo krytyki względem fabuły i bohaterów. Są skargi, że serial jest mroczny i nudny. I że zwiastuny zapowiadały coś kompletnie innego, niż serial ma do zaoferowania.

Czy wy macie już swoją opinię na ten temat Masters of the Universe: Revelation?