Matrix 4 i The Batman - premiery filmów mogą zostać przesunięte. Co z filmem Doktor Strange 2?

Pojawiły się nowe informacje dotyczące przyszłości kilku hollywoodzkich produkcji, w tym filmów The Matrix 4 i The Batman.

Variety zaraportowało o nowych szczegółach dotyczących tego, co dzieje się teraz w Hollywood, gdy produkcje zostały wstrzymane w wyniku pandemii koronawirusa. Większość studiów informuje pracowników, że nie spodziewają się wznowienia prac do połowy maja... co najmniej. Z początku liczono, że wszystko ruszy wraz z początkiem kwietnia, obecnie jednak nawet spekulowanie o maju wydaje się zbyt optymistyczne.

Jednym z największych filmów w fazie przedprodukcyjnej, który wciąż nie zmienił daty rozpoczęcia prac, jest Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Prace nad projektem odbywają się teraz zdalnie, a wejście na plan datowane jest na czerwiec, zgodnie z pierwotnym założeniem.

Zdjęcia do Mission: Impossible 7 wkrótce miały rozpocząć się w Wenecji, a ponieważ większość filmu rozgrywa się we Włoszech, siłą rzeczy trzeba zmienić plany - albo wstrzymać prace na znacznie dłużej, albo znaleźć zupełnie inne miejsce. Tymczasem Matrix 4, po zakończeniu prac w San Francisco, nie jest wstanie kontynuować zaplanowanych zdjęć w Berlinie. Batmana zawieszono po siedmiu tygodniach kręcenia. Niestety, to wszystko oznacza, że najpewniej pierwotne daty premier zostaną przesunięte. Być może znacznie.

Matrix 4 miał zadebiutować 21 maja 2021 roku, zaś The Batman 25 czerwica 2021 roku. Te daty mogą zostać przerzucone nawet na 2022 rok; zagrożony zwłaszcza jest ten pierwszy obraz, którego post-produkcja ma zająć kilka miesięcy.