Matrix 4 - Keanu Reeves nazywa film historią miłosną. Kiedy dzieje się akcja produkcji?

fot. Warner Bros.

Keanu Reeves, gwiazda filmu Matrix 4 był gościem programu BBC The One Show. Aktor został oczywiście zapytany o kolejną część kultowej serii. Wyjawił, że film jest tak naprawdę historią miłosną. Nie chciał zdradzać szczegółów fabuły, jednak wyjawił pewną, bardzo ciekawą kwestię. Otóż odpowiadając na pytanie o spekulacje fanów odnośnie podróży w czasie w filmie powiedział, że to nie będzie prequel, nie będzie powrotu do przeszłości. Stwierdził, że to kolejna wersja swego rodzaju wezwania do przebudzenia. Zatem można z tego wywnioskować, że akcja będzie działa się na pewno po wydarzeniach, jakie zostały ukazane w filmie Matrix Rewolucje.

W obsadzie produkcji znajdują się znani z poprzednich części wspomniany Keanu Reeves oraz Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett-Smith. Wśród nowych członków ekipy są Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff oraz Priyanka Chopra.

https://twitter.com/BBCTheOneShow/status/1306296642270908419

Szczegóły fabuły projektu nie są znane. We wcześniejszych plotkach pojawiała się informacja, jakoby w filmie miała pojawić się młodsza wersja Morfeusza. Za kamerą stoi współtwórczyni trzech poprzednich części cyklu, Lana Wachowski, która napisała również scenariusz produkcji do spółki z Aleksandarem Hemonem i Davidem Mitchellem.

Matrix 4 - premiera filmu w USA 1 kwietnia 2022 roku.