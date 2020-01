Matrix 4 - nowa aktorka w obsadzie. Lambert Wilson powróci do roli?

The Matrix 4 owiany jest tajemnicą i nie wiadomo, co będzie fabułą filmu. Wiemy, że do swoich ról powrócą Keanu Reeves oraz Carrie-Anne Moss. Teraz w sieci pojawiła się również informacja, że do obsady widowiska dołączyła Eréndira Ibarra, która wcześniej występowała między innymi w serialu Sense8 od sióstr Wachowskich. Szczegóły jej roli nie są na razie znane.

Mówi się także o powrocie do roli Lamberta Wilsona, który w jednym z wywiadów zdradził, że być może wystąpi w filmie Matrix 4 i ponownie wcieli się w Merowinga. Aktor zaznacza jednak, że wszystko zależy od dopasowania terminów. Reżyserką filmu jest Lana Wachowski, a w obsadzie poza Reevesem są także Yahya Abdul-Mateen II, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris i Jada Pinkett Smith. Współscenarzystami zostali Aleksandar Hemon i David Mitchell.

Data premiery filmu Matix 4 - 21 maja 2021.