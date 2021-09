Matrix: Zmartwychwstania - analiza zwiastuna. Symulacja w symulacji, Kraina czarów i los Trinity

materiały prasowe

Matrix: Zmartwychwstania ma zadebiutować w kinach za trzy miesiące, ale przez długi czas nie widzieliśmy żadnych materiałów promujących widowisko. W końcu jednak studio wypuściło pierwsze wideo, które sprowokowało do wielu pytań. Wcześniej fani zastanawiali się czy będzie to reboot, remake, a może sequel. Z oficjalnych informacji Warner Bros. wynika jednak, że otrzymamy kontynuację opowieści Neo i Trinity.

W samym wideo znajdują się liczne elementy wskazujące właśnie na to, że mamy do czynienia z ponownym sprowadzeniem bohaterów do Matrixa. Przyjrzyjmy się bliżej zwiastunowi i sprawdźmy, co takiego nam zdradza.

Zwiastun zaczyna się od spojrzenia na współczesne San Francisco, co sugeruje nam, że nie wszystko zakończyło się tak pozytywnie, jak sugerowała końcówka filmu Matrix Rewolucje. Czy mamy jednak do czynienia z tym samym Matrixem? A może to zupełnie inna symulacja?

W obsadzie powracają Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinket Smith, Lambert Wilson i Daniel Bernhardt. Do obsady nowej części dołączyli Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra Jonas, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt i Brian J. Smith

Matrix 4 - premiera filmu w kinach w USA oraz na platformie HBO Max 22 grudnia.