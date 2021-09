Matrix: Zmartwychwstania - czego to kontynuacja? Morfeusz potwierdzony

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Czego kontynuacją jest Matrix: Zmartwychwstania? Jak donosi comicbook.com, opierając się na oficjalnych informacjach prasowych Warner Bros., sytuacja może być bardziej skomplikowana. Jest tam napisane, że Matrix Zmartwychwstania to kontynuacja historii opowiedzianej w pierwszym filmie. Nie ma więc wzmianki o trylogii. Czytamy, że to rozbudowa opowieści Neo i Trinity, która sprowadza ich z powrotem do Matrixa i zaprowadza głębiej w króliczą norę.

Podkreślają w prasówce, że to kontynuacja i rozbudowa Matrixa z 1999 roku. To jest dość ważna i intrygująca informacja. Czytamy też, że historia rozgrywa się w znajomym, ale bardziej prowokacyjnym świecie, który jest bardziej subiektywny niż kiedykolwiek wcześniej.

Tutaj istotnym kontekstem mogą być słowa użytkownika Twittera, znanego jako ViewerAnon. W ostatnich miesiącach jego doniesienia wielokrotnie się sprawdziły, więc zakładamy, że jest dobrze poinformowany. Jednakże i tak traktujmy jego słowa z dystansem - bardziej jak plotkę.

Twierdzi on, że docelowo jest to kontynuacja historii po filmie Matrix Rewolucje i na ekranie zobaczymy postacie z całej trylogii. Nie jest to też odgrzewanie wydarzeń z jedynki, bo jego zdaniem opowieść ta znacznie odchodzi od tej fabuły. Dodaje też, że jest bardziej osobista niż cała trylogia, bo nie chodzi w niej o uratowanie ludzkości czy o zniszczenie Matrixa (pokój został osiągniętych w trzeciej części). Intrygująco twierdzi, że ten film jest o relacji Neo i Trinity. Podkreśla, że fundamentem historii jest ratowanie Trinity.

Nowy Matrix ma formę odwróconej piramidy, w której fundamentem są Neo i Trinity. Informator twierdzi, że film wchodzi mocno na metapoziom i choć jest osadzony w tym samym świecie co pierwsze trzy części, dochodzi dość blisko do łamania czwartej ściany. Z uwagi na to, że w zwiastunie widzimy, jak ktoś ogląda wydarzenia z Matrixa z 1999 roku, łączy się to w spójną całość.

Dowiadujemy się z jego tweetów, że to, co widzimy w zwiastunie, w 90% pochodzi z pierwszej godziny filmu Matrix: Zmartwychwstania. Wygląda więc na to, że będzie tam dużo akcji od samego początku. Według jego wiedzy na obecną chwilę film trwa 2 godziny i 20 lub 30 minut.

Czytamy też, że postać Jonathana Groffa, którą widzimy pod koniec trailera, jest dość trudna i skomplikowana. Dla niego jest to słabszy element filmu, nie z uwagi na aktora, a pomysł na jego postać. W szczegóły nie wchodzi.

Czy Yahya Abdul-Mateen II gra Morfeusza? Aktor opublikował na Instagramie zrzut ze zwiastuna ze swoją postacią z dopiskiem Morfeusz. Wszyscy więc zakładają, że tym samym potwierdza on przejęcie roli po tym, jak Laurence Fishburne grał go w trzech filmach.

Matrix: Zmartwychwstania - premiera w grudniu 2021 roku. A już 11 września nasza analiza zwiastuna pełnego tropów i budującego wiele teorii.