UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Apple TV+

Podżegacze, w którym w głównych rolach wystąpili Matt Damon i Casey Affleck, stali się wielkim hitem na platformie Apple TV+. W połowie sierpnia było to najchętniej oglądany program we wszystkim serwisach streamingowych. Natomiast na Rotten Tomatoes uzyskał 40% "świeżości" (pozytywnych opinii) od recenzentów, a u widzów ma tylko 54% pozytywnych ocen. Mimo to prawdopodobnie powstanie druga część tej komedii akcji.

Matt Damon i Casey Affleck w filmie Podżegacze 2?

Według doniesień Damon i Affleck przygotowują sequel Podżegaczy. Mówi się, że prowadzą rozmowy w sprawie powrotu do swoich ról. Podobno za reżyserię ma ponownie odpowiadać Doug Liman. Na razie te informacje nie zostały potwierdzone, ani oficjalnie ogłoszone.

Warto przypomnieć, że Damon w rozmowie z Deadline, bardzo cieszył się, że film stał się numerem jeden we wszystkich serwisach streamingowych. Mówił, że to wspaniałe, a także, że oznacza to po prostu, że ta produkcja podobała się ludziom tak samo, jak im podobało się jej tworzenie.

Podżegacze - zdjęcia

Podżegacze

Podżegacze - fabuła i obsada

Bohaterami są Rory (Matt Damon) i Cobby (Casey Afleck), którzy staja się wspólnikami w planowanym napadzie. Zdesperowany ojciec i były skazaniec chcą obrabować skorumpowanego polityka. Kiedy wszystko idzie niezgodnie z planem, wybucha chaos. Duet jest ścigany przez policję, biurokratów oraz mściwych gangsterów. Nie wiedząc, co robić, przekonują terapeutkę Rory'ego (Hong Chau), aby dołączyła do ich spektakularnej ucieczki, podczas której muszą odłożyć na bok dzielące ich różnice, by nie dać się złapać lub nie zginąć.

Oprócz Damona i Afflecka w obsadzie znaleźli się: Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Jack Harlow i Ron Perlman.