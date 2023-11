Matthew Perry planował film biograficzny o sobie. Nawet wybrał aktora

fot. NBC

Informację o planach Matthew Perry'ego wyjawiła jego przyjaciółka Athenna Crosby w rozmowie z Entertainment Tonight. Dziennarzom powiedziała, że podchodził on bardzo entuzjastycznie do swojej przyszłości i pracował nad kilkoma różnymi projektami.

Matthew Perry planował film biograficzny

Okapuje się, że chciał pokazać historię swojego życia na ekranie. Planował film biograficzny i nad nim pracował już jakiś czas. Nawet wybrał aktora, który miałby go zagrać: Zaca Efrona. Panowie poznali się, pracując przy filmie 17 Again. Perry planował niedługo porozmawiać z Efronem o tym projekcie i zaproponować mu rolę.

- Niebawem miał go zapytać o zagranie tej roli. Nie mógł się doczekać, by pokazać na ekranie swoją historię i jak doszedł do siebie po uzależnieniu. Jak naprawdę przezwyciężył to i zaczął pomagać innym ludziom. Był nastawiony do tego bardzo optymistycznie i był bardzo szczęśliwy z powodu swoich planów.

Matthew Perry zmarł pod koniec października 2023 roku w wieku 54 lat. Oficjalna przyczyna śmierci nie jest znana, ale służby podejrzewają utonięcie w jacuzzi, które było wielkości basenu.

