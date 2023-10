Matthew Perry nie żyje. Odszedł Chandler z serialu Przyjaciele

fot. NBC

Matthew Perry, czyli Chandler nie żyje. Jak donoszą amerykańskie media znaleziono go w jacuzzi w jego domu w Los Angeles. Na miejscu nie znaleziono narkotyków ani śladów udziału osób trzecich. Nieoficjalnie podejrzewa się utonięcie, ale jak donosi Deadline przyczyna śmierci jest nadal tematem śledztwa. Miał 54 lata.

Matthew Perry - kariera

Matthew Perry na zawsze zostanie zapamiętany jako wesoły Chandler z serialu Przyjaciele, w którym grał przez 10 sezonów w latach 1994 - 2004. Raz w 2002 roku został nominowany do nagrody Emmy za tę rolę. Kultowy serial wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością, więc rola Chandlera nadal będzie bawić widzów latami.

W trakcie prac nad serialem Matthew Perry zmagał się z uzależnieniem od różnych substancji. W swoim pamiętniku z 2022 roku pod tytułem Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir wspominał, że gdy w końcu z tego wyszedł, wykorzystywał własne doświadczenia, by pomagać innym pokonać uzależnienie.

Tak, jak każdy z serialu Przyjaciele, także Matthew Perry próbował sił w kinie. Występował w takich filmach jak Polubić czy poślubić, Jak ugryźć 10 milionów, Jak ugryźć 10 milionów 2, Troje do tanga, Młodzi gniewni - historia Rona Clarka, czy 17 Again. Nigdy nie odniósł większego sukcesu na wielkim ekranie.

Matthew próbował też występować w innych serialach po zakończeniu hitu Przyjaciele, ale też bez większych sukcesów. Możemy wymienić tutaj takie tytuły jak: Studio 60, Go On, Mr. Sunshine, czy Dziwna para. Gościnnie pojawiał się w kilku produkcjach, ale to rola w produkcji pod tytułem Prezydencki poker została doceniona. W 2003 i 2004 roku zdobył za nią nominacje do nagrody Emmy w kategorii najlepszy występ gościnny w serialu dramatycznym. Miał też dużą rolę w serialu Ally McBeal. Przed pojawieniem się w Przyjaciołach pojawiał się w takich serialach jak Who's the Boss, Beverly Hills, 90210 czy Home Free.

Matthew Perry nie był nigdy żonaty i nie miał dzieci.

Przyjaciele - najlepsze momenty Chandlera

Powspominajmy te chwile, które bawiły nas przez lata.