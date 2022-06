Najmroczniejsze fantasy dla dzieci powraca. Zapowiedź musicalu Matylda od Netflixa!

Fot. Materiały prasowe

Netflix opublikował zapowiedź filmu Roald Dahl’s Matilda the Musical, co na pewno ucieszy fanów Matyldy z 1996 roku. Historia opowiada o tytułowej, ciekawej świata dziewczynce, z najgorszymi rodzicami na świecie, którzy wolą oglądać kiepskie programy telewizyjne niż zajmować się córką. Bohaterka zakochuje się w książkach, przejawiając bunt w cichych aktach zemsty. W końcu trafia do nieco oryginalnej szkoły, gdzie czekają na nią nowe przygody.

Matylda z 1996 roku była bardzo oryginalnym filmem. Historia, choć oglądało ją wiele dzieci, nie bała się pokazać dysfunkcyjnej rodziny czy dość mrocznego humoru, który widać nawet w poniższej zapowiedzi - czyli rzucania dzieckiem za warkocze. Zwiastun pokazuje, że musical Netflixa także zamierza zachować tego ducha.

Roald Dahl’s Matilda the Musical - zapowiedź Netflixa

Alisha Weir wcieli się w tytułową postać, czyli małą dziewczynkę o niezwykłej wyobraźni. Emma Thompson wciela się Pannę Trunchbull. W obsadzie są także Lashana Lynch, Stephen Graham, Andrea Riseborough i Sindhu Vee.

Roald Dahl’s Matilda the Musical

Roald Dahl’s Matilda the Musical reżyseruje Matthew Warchus. Muzyką zajmuje się Tim Minchin, a produkcją Tim Bevan, Eric Fellner i Luke Kelly. Premiera filmu odbędzie się w okresie świątecznym na Netflixie, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie produkcja zadebiutuje wyłącznie w kinach 2 grudnia 2022 roku.