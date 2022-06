MCU - nadchodzi nowa saga. Kevin Feige zapowiada koniec 4. fazy uniwersum

Fot. Materiały prasowe

4. faza MCU, w której po raz pierwszy mamy filmy razem z serialami, jedynie powierzchownie zasygnalizowała większą historię nowej sagi. Nastąpiło to w serialu Loki w kwestii Kanga Zdobywcy (nowy wielki złoczyńca na poziomie Thanosa), z którym motyw multiwersum znany z filmów Spider-Man: Bez drogi do domu oraz Doktor Strange w multiwersum obłędu jest kluczowo związany. Bardziej skupiono się na przedstawieniu nowych bohaterów i rozwoju tych istniejących. Kiedy więc Marvel Studios skupi się już na opowiadaniu historii związanej z nową sagą?

MCU - Kevin Feige o 5. fazie

Kevin Feige, czyli szef Marvel Studios oraz MCU w rozmowie z Gamesradar wyjawił, że zbliżamy się do końca 4. fazy uniwersum.

- Gdy zbliżamy się do końca 4. fazy, widzowie zaczną dostrzegać, w jakim kierunku idzie ta nowa saga. Już daliśmy sporo tropów, które przynajmniej dla mnie są oczywiste. Sygnalizujemy do czego zmierzamy. W najbliższych miesiącach jednak będziemy w tej kwestii bardziej bezpośredni, aby przedstawić ten plan, by widzowie, którzy chcą znać większy cel, zaczynali dostrzegać nasz kierunek.

Niewykluczone, że część tego może pojawić się już w Thor: miłość i grom, ale Feige raczej odnosi się do wydarzenia D23, na którym Marvel Studios ma promować nowe produkcje. Z uwagi na to zrezygnowali z obecności na San Diego Comic-Con. Impreza Disneya ma miejsce we wrześniu 2022 roku.

