MCU - kto wystąpi w 5. fazie? Dziennikarz podał 7 nowych nazwisk: Henry Cavill, John Krasinski i inni

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W 5. fazie MCU fanów Marvela czeka wiele ciekawych tytułów: Strażnicy Galaktyki 3, Agatha: Coven of Chaos, Daredevil: Born Again i Blade to tylko niektóre z nich. Możemy spodziewać się także wielu nowych twarzy, takich jak Dominique Thorne w serialu Ironheart. Dziennikarz Emmet Kennedy, znany na Twitterze jako użytkownik @RadioEmmet, opublikował jednak zupełnie nową listę aktorów, którzy mieliby wkroczyć do Kinowego Uniwersum Marvela. Są na niej duże talenty i wielkie nazwiska. Zobaczcie sami.

MCU - jacy aktorzy zadebiutują w 5. fazie?

Choć Emmet Kennedy powołuje się na rzetelne źródło, a przedpremierowe przecieki w MCU nie są niczym nowym, to należy pamiętać, że to wciąż niepotwierdzone przez studio informacje.

Co ciekawe, dziennikarz dodał we wpisie, że nowe talenty w 5. fazie MCU zostaną oficjalnie ogłoszone podczas wydarzenia D23 Expo 2022, organizowanego przez Disneya. Miałby je przedstawić sam Kevin Feige, a niektórzy aktorzy mieliby nawet wyjść na scenę.

John Krasinski

Tutaj wpis dziennikarza - LINK.