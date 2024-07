fot. materiały prasowe

Gdy Giancarlo Esposito potwierdził, że dołącza do MCU w tajemniczej roli, internet niemal natychmiastowo został zalany spekulacjami. Wskazał, że zobaczymy go w Kapitanie Ameryce 4 oraz serialu Disney+ - mogło chodzić o Daredevil: Born Again bądź Ironheart. Wstępne doniesienia sugerowały, że aktor wcieli się w postać G.W. Bridge'a, dość mało znanego bohatera z komiksów Marvela związanego z T.A.R.C.Z.Ą oraz grupą Cable'a, znaną jako Wild Pack. Jednak aktor zdementował te plotki. Wypowiedział się na temat swojej roli, zaznaczając:

- Postać, którą gram, jest twardzielem. To mnie zawsze ekscytuje. Tworzenie tej postaci zgodnie z jej początkami jest dla mnie fascynującą sztuką. Świetnie się bawiłem, kręcąc ten film. Nie powiem wam, kogo gram... Ludzie próbują zgadywać, ale nikt jeszcze nie odgadł poprawnie.

Scooper @MyTimeToShineHello wkroczył na platformę X, aby odnieść się do słów aktora. To on wcześniej podkreślał, że postać grana przez Esposito była nazywana "Bridge'm". Zaznaczył, że to wcale nie musiało oznaczać G.W. Bridge'a, lecz mogło być kryptonimem dla zupełnie innego bohatera.

Kapitan Ameryka 4 - zdjęcia, premiera

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat wkroczy do kin 14 lutego 2025 roku.