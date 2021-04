Przyszły heros MCU nieśmiertelnym potomkiem [SPOILER]. Subtelna zmiana genezy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W filmie Eternals w świecie MCU zadebiutuje Black Knight, w którego rolę wcieli się Kit Harington. Fani komiksów Marvela z całą pewnością zdążyli już zauważyć, że heros odgrywa coraz większą rolę w uniwersum, a rozmaici twórcy decydują się na wprowadzanie tzw. retconów, delikatnych zmian w genezie bohatera. Zgodnie z tą najnowszą ma on być potomkiem legendarnego króla Artura.

Ujawniono to w zeszycie Black Knight: Curse of the Ebony Blade #2. To właśnie w nim duch pierwszej postaci noszącej tytuł Czarnego Rycerza, sir Percy'ego ze Skandii, zdradził, że w żyłach Dane'a Whitmana płynie krew słynnego władcy. Co ciekawe, fakt ten sprawia, że Black Knight po każdej swojej śmierci może zmartwychwstać - jednak wyłącznie wtedy, gdy ma on przy sobie miecz Ebony Blade. Zobaczcie sami:

Black Knight: Curse of the Ebony Blade #2 - plansze

Nie jest jasne, czy w Kinowym Uniwersum Marvela zobaczymy jakiekolwiek nawiązania do legend arturiańskich. Amerykańskie portale popkulturowe nie mają jednak wątpliwości, że to dopiero początek zmian w genezie komiksowego Black Knighta.