MCU wraca do Chin po trzech latach. Szansa na miliony dolarów z kin

fot. materiały prasowe

Chiński portal Weibo ogłosił, że MCU powraca do Chin po trzech latach banicji. Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu pojawi się w ich kinach już 7 lutego 2023 roku, a Ant-Man i Osa: Kwantomania będzie mieć premierę zgodną ze światową, czyli 17 lutego 2023 roku. Ostatnim filmem uniwersum wyświetlanym w chińskich kinach był Spider-Man: Daleko od domu, w których zebrał świetne 204,9 mln dolarów.

MCU w Chinach

Oficjalnie nie wiadomo, co się zmieniło, że ta banicja została zakończona. Spekuluje się jednak, że to zasługa powrotu Boba Igera na stanowisko szefa Disneya, który miał zawsze doskonale relację z Chinami.

Chiny szaleją za MCU, więc jest to dobra wiadomość dla Marvela Studios, które będzie mogło czerpać dodatkowe zyski. Przez te lata filmy uniwersum były nich pozbawione. Otwarcie nikt nie mówił, dlaczego te filmy nie trafiały na chińskie ekrany. Mogły być to przyczyny polityczne związane z aktualną relacją z USA, czy chęć dania większych szans chińskim produkcjom, ale istotne były też przyczyny indywidualne, jak negatywne komentarze o Chinach ze strony reżyserki Eternals czy aktora z Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Jednak to tylko domysły.

Na ten moment nie wiadomo, czy jest plan wprowadzenia filmów MCU z ostatnich lat na chińskie ekrany.