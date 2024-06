Nowa Czarna Pantera w MCU? Shuri ma przekazać tytuł tej postaci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Od kilku godzin w sieci krążą spekulacje, które rozpalają umysły fanów MCU: w Kinowym Uniwersum Marvela w niedalekiej przyszłości pojawi się nowa Czarna Pantera. W chwili obecnej tytuł ten należy do Shuri, która przejęła go od swojego zmarłego brata, T'Challi. Jak jednak donosi teraz Alex Perez z The Cosmic Circus, ten stan rzeczy nie potrwa zbyt długo.

Scooper w swoim najnowszym wpisie raportuje:

Shuri wciąż szuka czasu dla siebie, ponieważ w żadnym stopniu nie jest zainteresowana byciem królową Wakandy. Choć kostium Czarnej Pantery należy do niej, dobiegły mnie słuchy, że koniec końców przekaże go jedynemu prawowitemu następcy tronu Wakandy. Jest nim młody książę T'Challa, syn króla T'Challi. Docierają do mnie informacje, że Shuri i Nakia będą wychowywać to dziecko i przygotowywać je, aby w przyszłości mogło stać się kolejnym królem Wakandy i tym samym przejąć tytuł Czarnej Pantery.

Przypomnijmy, że z końcowych sekwencji filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu dowiedzieliśmy się, że zmarły T'Challa i Nakia doczekali się dziecka, które nosi takie samo imię jak jego ojciec. Chłopiec urodził się w 2018 lub 2019 roku na Haiti, a jego matka w dokumentacji nadała mu inne imię - Toussaint.

