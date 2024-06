Fantastyczna Czwórka - Galactus obsadzony w MCU. Aktor nie kryje ekscytacji; pomaga mu syn

fot. materiały prasowe

Reklama

Ralph Ineson w nadchodzącym filmie Fantastyczna Czwórka z MCU zagra ważną postać, a mianowicie potężnego komiksowego złoczyńcę Galactusa. Aktor w rozmowie z The Movie Dweeb nie tylko potwierdził casting, ale i wyraził swoją ekscytację projektem. Jego komentarz na ten temat znajdziecie poniżej.

Ralph Ineson o roli w Fantastycznej Czwórce

Po prostu cieszę się, że mogę być częścią tego absolutnie szalonego i ogromnego świata. Gram Galactusa. Nie mogę za wiele zdradzić, ale to tak - chodzi o Galactusa. Jest wiele powodów do ekscytacji.

Następnie aktor opowiedział, jak wygląda jego relacja z uniwersum Marvela. Choć sam nie jest specjalistą, to ma w domu jednego - swojego syna.

To świetna wiadomość, a nie jestem kimś, kto zna cały lore Marvela... Mój syn wiele mnie nauczył. Ucieszyłem się, gdy dostałem tę rolę i przeczytałem scenariusz. Pomyślałem: "To jest cholernie fajne". A teraz, gdy coraz więcej rozumiem i dowiaduję się na temat tego uniwersum, wszystko pasuje do siebie coraz bardziej. Więc tak, to jest coś cholernie fajnego.

Najpotężniejsi złoczyńcy Marvela i ich słabości - ranking

Przed Wami zestawienie portalu CBR najgroźniejszych komiksowych złoczyńców Marvela, które prezentuje czarne charaktery od nieco innej, bo słabszej strony. Nie przywykliśmy, by mówić wprost o zgubach i wewnętrznych rozterkach oprychów wyrządzających krzywdę niewinnym ludziom. Czas zatem na obnażenie prawdy o niosących grozę antagonistach. Na liście jest także Galactus.

25. Leader (Samuel Sterns) – brak siły fizycznej. Gdy wróg przedrze się przez jego armie i maszyny, jest bezradny.