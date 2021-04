Strażnicy Galaktyki - James Gunn skończył pisać scenariusz programu świątecznego

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

James Gunn przygotowuje program świąteczny ze Strażnikami Galaktyki pod tytułem The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Trafi on na platformę Disney+ w Boże Narodzenie w przyszłym roku. Reżyser udał się na swojego Twittera, gdzie zdradził, że skończył pisać scenariusz do specjalnego programu. Twórca ma nakręcić go w czasie zdjęć do Strażników Galaktyki 3. Wówczas Gunn ma również stworzyć wstawki do nowej atrakcji Disney World.

Ponadto twórca zdradził, że akcja programu specjalnego będzie dziać się między wydarzeniami z filmów Thor: Love and Thunder i Strażnicy Galaktyki 3.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1385277668191391744

Jak na razie nic nie wiadomo na temat fabuły świątecznego programu. Nie będzie to jednak film pełnometrażowy. Nie wiadomo również czy będzie on częścią Kinowego Uniwersum Marvela czy raczej odrębną historią.