MCU - kiedy filmy seriale 5., 6. i 7. fazy? Przecieki trafiają do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

W MCU mają zajść spore zmiany z uwagi na nowy rygor wprowadzony przez Disneya, który ma przede wszystkim odbudować jakość uniwersum, która ostatecznie spotkała się z ogromną krytyków widzów. Ci też zagłosowali ostatecznie portfelami, co wpłynęło na rekordowe spadki zainteresowania filmem Ant-Man i Osa: Kwantomania. Ostatecznie wiele projektów ma zostać opóźnionych. Wkrótce Marvel Studios te decyzje ma ogłosić. Na razie opóźniono jedynie film The Marvels.

Dzięki kanałowi na reddicie r/MarvelStudiosSpoilers możemy zobaczyć, jak prawdopodobnie kalendarz premier może wyglądać w nadchodzącej przyszłości. Traktujemy to jako plotkę, ale warto nadmienić, że informacje z tego kanału już nie raz się potwierdzały. Moderatorzy tego kanału skrupulatnie weryfikują źródła dzięki czemu doniesienia potem są potwierdzane. Co nie zmienia, że plany Marvel Studios będą się raczej zmieniać, więc poniższa lista i jej daty mogą również wyglądać inaczej. Na tym etapie nawet niektóre projekt mogą zostać skasowane. Traktujemy to więc jako PLOTKĘ i temat do dyskusji.

Na ten moment nie wiemy, kiedy Marvel Studios ogłosi swoje plany. Opóźnienia wydają się pewne z uwagi na problemy z jakością i efektami specjalnymi. Według spekulacji może to zostać ogłoszone w kwietniu podczas wydarzenia dla kiniarzy o nazwie CinemaCon.

MCU - premiery 5. fazy

Według tych doniesień plan 5. fazy rozpoczętej przez Ant-Mana 3 wygląda tak

MCU - premiery 6. fazy

MCU - premiery 7. fazy

Moon Knight

Midnight Suns - 24 lipca 2026

Mecenas She-Hulk

Niezatytułowany film a Halloween

World War Hulk - 26 listopada 2026

Niezatytułowany film na święta

A gdyby...?

Eternals 2 - 12 luty 2027

Illuminati (serial) - wiosną 2027

Avengers: Secret Wars

