Jessica Chastain znów zagra komiksowego złoczyńcę? Michael B. Jordan chciałby zobaczyć kolegę w MCU

Fot. Materiały prasowe

Jessica Chastain wcielała się w złoczyńcę, znanego jako Vuk, w filmie X-Men: Mroczna Phoenix. I wygląda na to, że aktorka chętnie po raz kolejny zagrałaby w produkcji superbohaterskiej. W rozmowie z ComicBook.com dała też jasno do zrozumienia, że rola czarnego charakteru pociąga ją o wiele bardziej niż superbohatera.

O swojej wymarzonej roli w superbohaterskim filmie mówi tak:

Myślę, że byłabym bardziej zainteresowana graniem złoczyńcy niż komiksowego superbohatera, ponieważ czarne charaktery o wiele lepiej się bawią. Chciałabym też, by była to postać, która już pojawiła się w komiksach, a nie została stworzona jako nowy bohater. I najlepiej, gdyby to był złoczyńca, który nie wymaga podpisania długoterminowej umowy. Lubię jednorazowe przygody. Więc byłoby świetnie zagrać kogoś niegrzecznego, kto potem znika.

https://twitter.com/bestofchastains/status/1478935709247582210

Wśród aktorów, którzy myślą o dołączeniu do superbohaterskiego gatunku, może być jeszcze jedno nazwisko. Michael B. Jordan (Erik Killmonger w Czarnej Panterze) i Denzel Washington rozmawiali z portalem IMDB o swoim nowym filmie, czyli A Journal for Jordan. Podczas wywiadu Jordan został spytany o to, czy chciałby by jego kolega z planu dołączył do MCU.

Tak, bez wątpienia. Właściwie to mam już kilka pomysłów, ale tak, bardzo by mi się to podobało.

Denzel Washington zareagował na to śmiechem i kazał mu się pospieszyć.