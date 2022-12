MCU - Jonathan Majors porównuje Kanga do Thanosa Josha Brolina

Marvel

Kang Zdobywca jest drugim wielkim złym Kinowego Uniwersum Marvela. Pierwszym był Thanos, w którego brawurowo wcielił się Josh Brolin. Postać odcisnęła swój silny wpływ na całe MCU, a kreacja stała się wyznacznikiem dla kolejnych osób grających czarne charaktery w filmach Marvel Studios. Jonathan Majors, który portretuje Kanga, porównał swojego antagonistę do Thanosa Brolina. Przede wszystkim pochwalił bardzo aktora za jego występ.

Po tym stwierdził, że Kang i Thanos to dwa zupełne inne światy. Kang jest postacią o zupełnie innym charakterze i ma całkowicie odmienne zadanie do wykonania. Jeśli natomiast chodzi o poziom zła i strachu, to drażnił się z fanami, że będą musieli poczekać na jego występ w kolejnym filmie MCU.

Źródło: Marvel/Disney+

Ant-Man 3 - Kang w filmie

Dla przypomnienia Kang po swoim małym debiucie w 1. sezonie serialu Loki, odegra znacznie większą rolę w widowisku Ant-Man i Osa: Kwantomania. W filmie jedna z wersji Kanga stanowi ogromne zagrożenie dla Wymiaru Kwantowego. Jednak Kang będzie chciał zawrzeć umowę ze Scottem Langiem, który będzie musiał zdobyć dla antagonisty pewien artefakt. Ma on pozwolić złoczyńcy wydostać się z wymiaru.