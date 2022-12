MCU - Robert Downey Jr. odpowiada na słowa Quentina Tarantino o uniwersum i jego gwiazdach

fot. Marvel

Quentin Tarantino jest jednym z twórców, który niepochlebnie wypowiedział się o MCU. W swojej niedawnej wypowiedzi legendarny twórca stwierdził, że aktorzy i aktorki z filmów Kinowego Uniwersum Marvela nie są gwiazdami, a są nimi postacie, w które się wcielają.

Na słowa reżysera postanowił odpowiedzieć jeden z najbardziej znanych aktorów MCU, Robert Downey Jr.. Stwierdził, że nasze opinie w tych sprawach wiele o nas mówią. Powiedział, że jesteśmy w czasie i miejscu, do którego nieświadomie się przyczynił, gdzie własność intelektualna ma pierwszeństwo przed zasadami i osobowością.

fot. Marvel

MCU - Robert Downey Jr. o aktorach i aktorkach uniwersum

Jednak przy tym Downey Jr. zaznaczył, że jest to miecz obosieczny. Jest tak, ponieważ kawałek własności intelektualnej jest tak dobry, jak ludzki talent, który może go reprezentować. Jeśli bowiem mamy kawał najlepszej własności intelektualnej, która może być skarbem narodowym, jeśli nie ma odpowiedniej osoby do przekazania jej na ekranie, to nigdy nie dowiemy się jak dobra ona jest.