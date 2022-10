MCU - Jonathan Majors totalnie przepadł w roli Kanga. Morderczy trening i prawdziwe ciężary; "To wariat!"

MGM/Marvel

W filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania w MCU zadebiutuje podstawowa wersja postaci Kanga Zdobywcy, w którego wcieli się Jonathan Majors. Już wcześniej wiedzieliśmy, że aktor całkowicie oddał się powierzonemu mu zadaniu; i tak Paul Rudd przekonywał, że entuzjazm jego kolei z planu był "właściwie namacalny", natomiast reżyser Peyton Reed porównywał go do młodego Marlona Brando, przekonując, iż energia i zachowanie Majorsa przeniosły proces produkcji na "wyższy poziom poszukiwania perfekcji". Teraz nowy raport w całej sprawie przedstawia serwis Men's Health.

Producent nadchodzącego filmu Marvel Studios, Stephen Broussard, zdradził kulisy przygotowań Majorsa do roli, jak i kilka sytuacji dokumentujących jego zachowanie na planie, nazywając również aktora "wariatem" w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ekranowy Kang miał więc kierować się "szalonym etosem pracy"; na miejscu powstawania sceny pojawiał się o bladym świcie jako pierwszy, by później budzić wszystkich za pomocą muzyki puszczanej z przenośnego głośnika.

Broussard wyjawia, że Majors - gdy tylko przychodzi mu zagrać boksera, kulturystę czy nawet pilota - przechodzi morderczy trening fizyczny, siłowy i wytrzymałościowy. Najlepiej oddają to słowa samego aktora:

Jeśli mam w filmie wycisnąć na ławeczce 115 kg, muszę być w stanie zrobić to samo ze 125 kilogramami - i to kilka razy. Dajcie mi najlepiej 140 kg, zrobimy kilka powtórzeń.

Jakby tego było mało, Majors na planach zdjęciowych pracuje wyłącznie z prawdziwymi ciężarami. Gdy jego dubler przyniósł materiał imitujący sporo ważący przedmiot, aktor miał zupełnie poważnie stwierdzić w jego kierunku: "Chyba sobie, kur..., żartujesz". Później tłumaczy on swoje podejście:

Będę to robił cały dzień. Nie korzystamy z żadnych imitacji. Nie trenowałem przez ostatnie trzy miesiące tylko po to, by teraz tu przyjść i bawić się w jakieś zamienniki. Zakładaj te pier... ciężary, żebyśmy mogli je podnieść - żebyś ty mógł to nakręcić i żebym ja mógł opowiedzieć historię. W przeciwnym wypadku to będzie jak wkładanie sztucznych łez pod oczy. Albo smarowanie się sztucznym potem.

Majors wyjawił również, że do roli Kanga przyciągnęła nie tyle globalna popularność MCU, co po prostu skomplikowana natura i wielowymiarowość postaci Zdobywcy.

On ma też ogromny potencjał. Pomyślałem sobie, że spróbuję wykorzystać tę szansę.

Film Ant-Man i Osa: Kwantomania zadebiutuje w kinach 17 lutego 2023 roku.