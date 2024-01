MCU - kto zastąpi Jonathana Majorsa? Ten aktor może być nowym Kangiem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel potwierdził w grudniu 2023 roku, że studio zdecydowało się zwolnić Jonathana Majorsa. Podjęto taką decyzję po tym, jak aktor usłyszał wyrok w sprawie o pobicie swojej byłej partnerki; orzeczono wtedy, że jest winny lekkomyślnego ataku trzeciego stopnia i nękania.

To była poważna decyzja, ponieważ Jonathan Majors wcielał się w ekranowego Kanga Zdobywcę, który miał odgrywać kluczową rolę w MCU. Spekulowano nawet, że będzie równie ważny, co Thanos w poprzedniej fazie. Jego zwolnienie oznacza zatem, że albo Marvel znajdzie zastępstwo za Majorsa, albo wykreśli złoczyńcę z przyszłych produkcji.

MCU - kto zastąpi Jonathana Majorsa?

Według nowej plotki, Marvel zdecydował się na to pierwsze rozwiązanie i zamierza przeprowadzić casting do roli Kanga Zdobywcy. Jak informuje portal Comic Book Movie, według insidera Daniela Richtmana, który dzieli się przeciekami z branży rozrywkowej, studio ma nawet na oku konkretnego kandydata - "jedną z opcji" miałby być Colman Domingo - jednak casting wciąż jest na bardzo wczesnym etapie.

Colman Domingo jest znany z takich produkcji jak Rustin, Fear the Walking Dead, Zola czy Ma Rainey: Matka bluesa. W 2022 roku zdobył za to nagrodę Emmy za najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym za rolę w serialu Euforia. Poza tym ma swoim koncie nominację do Złotego Globu.

MCU - inni kandydaci do roli Kanga

Już wcześniej po ogłoszeniu informacji, że Marvel postanowił zwolnić Jonathana Majorsa, w sieci zaczęto typować jego potencjalnych zastępców. Szczególną popularność w tym kontekście zyskali dwaj aktorzy, których przedstawiliśmy na końcu poniższej galerii:

MCU - czy Doktor Doom zastąpi Kanga Zdobywcę?

Daniel Richtman słyszał także, że wbrew różnych doniesieniom, Doktor Doom nigdy nie miał szans zastąpić Kanga Zdobywcy w roli następnego głównego złoczyńcy. Wciąż jest jednak szansa, że będzie drugorzędnym antagonistą w jednej z kolejnych części Avengersów.