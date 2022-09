MCU - Kit Harington o swojej przyszłości w kinowym uniwersum

Źródło: Marvel

Gwiazda Gry o tron, Kit Harington, zaliczył swój debiut w MCU w widowisku Eternals z 2021 roku. Aktor wcielił się w postać Dane'a Whitmana, ukochanego Sersi. Jednak nie spędził za wiele czasu na ekranie. Dopiero scena po napisach sugerowała jego większą rolę w przyszłości Kinowego Uniwersum Marvela. Harington rozmawiał z Joshem Horowitzem o swojej przyszłości w MCU. Stwierdził, że tak naprawdę nie wie co szykują twórcy dla jego postaci, chociaż nie ukrywa, że bardzo chciałby zagrać w kolejnym projekcie Marvel Studios. Oczywiście jak to w przypadku aktorów i aktorek z MCU bywa może to być tylko zagrywka pod publiczkę i Harington doskonale wie, jaka przyszłość w MCU go czeka. Pozostaje poczekać na oficjalny komunikat.

fot. Marvel/Twitter/HBO

Eternals - scena po napisach?

Dla przypomnienia w scenie po napisach filmu Eternals, Dane Whitman miał już podnieść mityczne, znane z komiksów Hebanowe Ostrze, gdy pewien głos zapytał go czy jest na to gotowy. Tym głosem okazał się Mahershala Ali w roli Blade'a. Sekwencja zapowiadała przyszłość Whitmana w MCU jako Black Knighta. Sugerowała również, że może pojawić się w solowym filmie o losach Blade'a.