Jeszcze jedna postać MCU miała podnieść Mjolnir. Nie zgadniecie, kto mógł być godzien

Tylko ci, którzy są naprawdę godni mogą podnieść młot Thora - Mjolnir. W historii Marvela było kilka takich postaci, jak Kapitan Ameryka, Beta Ray Bill i Wonder Woman z DC. W filmowym uniwersum Marvela zrobili to Thor, Odyn, Hela, Steve Rogers, Vision i Jane Foster.

W pierwotnych planach komiksu World War Hulk, który został wydany w 2007 roku, również jeden z bohaterów miał dzierżyć młot. W tej powieści graficznej rzucone przez Odyna zaklęcie na młot Thora zaczęło żyć własnym życiem, ale wydawało się, że wciąż godni są go tylko ci z czystym sercem, którzy walczą w obronie innych i na froncie najważniejszych konfliktów w galaktyce. Jednym z takich konfliktów był World War Hulk, kiedy supersilne alter ego Bruce'a Bannera powróciło na Ziemię, szukając zemsty na bohaterach, którzy wygnali go w kosmos. Był przekonany, że to oni spowodowali śmierć jego żony, gdy statek, którego używali eksplodował. Pragnienie zemsty Hulka było przerażające, ale też uzasadnione, dlatego kilku bohaterów Marvela ostatecznie stanęło u jego boku, aby szukać sprawiedliwości.

Jeden z tych sojuszników Hulka miał być godzien Mjolnira. W artykule na blogu The Tom Brevoort Experience na temat komiksu World War Hulk redaktor zdradził, co planował scenarzysta Grek Pak dla tej historii, ale ostatecznie wybrano inną wersję wydarzeń. Oto opis, jak miały one wyglądać:

Thor opuszcza swoją twierdzę na pustyni w Oklahomie i kieruje się w stronę Hulka. Korg jest tym, który go spotyka. To starzy przeciwnicy. Korg mówi Thorowi, że Hulk ma rację i powinien ustąpić. Thor powala go na bok i wtedy pojawia się Hulk. Trwa wielkie starcie nad pustynią - to epicka, wstrząsająca bitwa. Kończy się tym, że Hulk zmusza Thora do upuszczenia młota - a Korg go podnosi. Korg faktycznie podnosi młot Hulka - jest godny. Thor zostaje powalony. On i Hulk mają wspólny moment. Thor wycofuje się, mówiąc, że nie rozumie tego wszystkiego i nie będzie z nimi walczyć.

W MCU Korg zadebiutował w filmie Thor: Ragnarok, a głosu użyczał mu Taika Waititi. Z kolei fani komiksów poznali go w 1962 roku w 83. zeszycie Journey into Mystery, gdzie zadebiutował też Thor.

