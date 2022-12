DCU - co z nową Ligą Sprawiedliwości? Baner może wskazywać najważniejszych herosów uniwersum

fot. Warner Bros.

Szefami DC Studios zostali James Gunn oraz Peter Safran. To oni będą odpowiedzialni za nadanie filmowemu uniwersum DC nowego kształtu. Na ten moment ich wizja i plany nie są znany, ale to nie oznacza, że fani nie mogą spekulować na temat tego, co czeka ich w przyszłości z ulubionymi filmami.

W filmie Liga Sprawiedliwości z 2017 roku w skład tytułowej drużyny wchodzili Superman, Batman, Cyborg, Wonder Woman, Aquaman i Flash. Od tamtego czasu sporo się pozmieniało, a wizja uniwersum nie zakładała nowego filmu o Lidze Sprawiedliwości w najbliższym czasie. Fani są jednak pewni, że pod wodzą Gunna i Safrana może się to niedługo zmienić. Pytanie brzmi: którzy bohaterowie są obecnie najważniejszymi dla DCU?

Na Comic Con Experience w Brazylii zaprezentowano baner z piątką herosów DC - Wonder Woman (Gal Gadot), Batmanem Roberta Pattinsona, Black Adam (Dwayne Johnson), Aquaman (Jason Momoa) i Superman (Henry Cavill). Nie jest oczywiście powiedziane, że to oni utworzą nowy skład Ligi Sprawiedliwości, ale rzeczywiście na ten moment są to najmocniejsze twarze dotychczasowego uniwersum. Gunn zapowiadał niedawno, że możemy spodziewać się wprowadzenia zupełnie nowych postaci, które odgrywać będą ważną rolę w przyszłości. Jedno jest pewne - marka taka jak Liga Sprawiedliwości nie może nie zostać wykorzystana przez Warner Bros. i ludzi odpowiedzialnych za tworzenie franczyzy. Batman Pattinsona działa w swoim własnym uniwersum, więc tutaj też rodzi się pytanie o to, kto będzie Batmanem w tej części uniwersum z Wonder Woman i Aquamanem. Jest zatem dużo pytań i wyzwań przed Gunnem i Safranem, a my jako widzowie możemy bawić się w spekulacje odnośnie tego, jak zostanie to wszystko rozwiązane w następnych latach.

https://twitter.com/DCWorldTelugu/status/1598311820305072128