MCU - kto jest najpotężniejszym złoczyńcą? To nie Thanos - Marvel daje odpowiedź!

Disney i Marvel Studios nie pozostawiają niedomówień. Jak donosi thedirect.com w oficjalnej informacji prasowej filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania napisano otwarcie, że Kang Zdobywca jest najpotężniejszym do tej pory złoczyńcą w historii MCU. Oznacza to, że jednak jest potężniejszy niż Thanos.

Na temat jego mocy wypowiedziała się Janet Van Dyne w ostatnim trailerze filmu: potrafi przepisywać całe istnienie i niszczyć linie czasowej. To jednak nie wszystko, bo pamiętajmy, że Kang nie jest jedną osobą, bo mamy tutaj wiele wersji z różnych alternatywnych światów równoległych. Sam reżyser Peyton Reed nazwał Kanga granego przez Jonathana Majorsa najpotężniejszą istotą w multiwersum.

Kang Zdobywca - Kevin Feige o złoczyńcy

Dlaczego zdecydowali wybrać Kanga na nowego głównego antagonistę?

- On jest oczywistym wyborem, gdy w grę wchodzi multiwersum. Kang pozwolił nam pokazać nowy rodzaj głównego złego. Jest on innym typem złoczyńcy, który walczy ze swoimi alternatywnymi wersjami tak zajadle, jak z naszymi bohaterami.

Szef Marvel Studios dodaje, że Kang jest bardzo potężny, ale gdy go poznamy w Ant-Manie 3 musi on odzyskać swoją moc. Ma on specjalny urządzenie, które pozwala mu podróżować gdziekolwiek chcesz w jakimkolwiek czasie, ale nie może go włączyć. To właśnie w tym ma pomóc mu Scott Lang. Chodzi o to, co zobaczycie na pierwszym zdjęciu. To dość wyjątkowe krzesło.

Ant-Man i Osa: Kwantomania - Kang Zdobywca

Jonathan Majors dodał też, że gdy po raz pierwszy rozmawiano z nim o tym, jaki ma być Kang Zdobywca, padło jedno porównanie: Aleksander Wielki.

Ant-Mn 3 - premiera 17 lutego 2023 roku w kinach.

Marvel - najpotężniejsze postacie komiksowego uniwersum

Kang jest potężny i nikt temu nie zaprzeczy, ale w komiksach Marvela jest multum silniejszych złoczyńców i w ogóle postaci.