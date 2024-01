Mean Girls - ile gwiazda oryginalnych Wrednych dziewczyn dostała za cameo? Mowa o dużej sumie

Fot. Paramount

Lindsay Lohan w oryginalnym filmie Wredne dziewczyny z 2004 roku zagrała główną bohaterkę, czyli Cady Heron. Aktorka po latach powróciła, by wystąpić w nowej musicalowej wersji Mean Girls, która w pierwszym weekendzie zarobiła aż 34,5 mln dolarów przy budżecie około 36 mln dolarów, co jest dużym sukcesem. Ile jednak pieniędzy zainwestowano w jej wielki powrót?

Mean Girls - ile Lindsay Lohan dostała za cameo?

Wygląda na to, że Paramount hojnie zapłaciło Lindsay Lohan za cameo w nowych Mean Girls. Źródła Deadline twierdzą, że aktorka dostała około 500 tysięcy dolarów za pół dnia pracy przy filmie. Zarówno Paramount jak i sama Lindsay Lohan odrzucili prośbę o komentarz w tej sprawie.

Cameo Lindsay Lohan, które Paramount starało się utrzymać w tajemnicy aż do wielkiego debiutu, wywołało gromki aplauz na nowojorskiej premierze 8 stycznia. W swojej scenie aktorka powraca do konkursu matematycznego, który pojawił się w oryginalnych Wrednych dziewczynach, tym samym zataczając koło pomiędzy nową i starą produkcją. Nie zagrała jednak starszej wersji swojego filmowego alter ego, Cady Heron. Lindsay Lohan przyleciała także z Dubaju, by przejść się po czerwonym dywanie.

