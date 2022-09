Mecenas She-Hulk - Charlie Cox o przymiarkach nowego kostiumu Daredevila

Fot. Materiały prasowe

Mecenas She-Hulk to najnowszy serial MCU. Co najciekawsze w produkcji pojawi się również Daredevil, grany przez Charliego Coxa. Będzie to zatem debiut postaci w ekranowym uniwersum Marvela. Aktor w rozmowie z Rotten Tomatoes wspomniał swoją pierwsza przymiarkę kostiumu do roli. Stwierdził, że poleciał do Los Angeles i był nieco zszokowany, ale również podekscytowany, gdy zobaczył, że przygotowano dla niego żółto-czerwony strój herosa.

Bohaterką serialu jest Jennifer Walters, prawniczka i kuzynka Bruce'a Bannera. Kobieta w czasie wypadku samochodowego ma kontakt z krwią naukowca i zyskuje podobne moce do Hulka. W swojej pracy otrzymuje dział praw osób z supermocami. Musi między innymi bronić Abominacji, byłego wroga swojego kuzyna.

Daredevil w MCU

W tytułowej roli w serialu występuje Tatiana Maslany. Ponadto w obsadzie znajdują się: Mark Ruffalo, Jameela Jamil, Anais Almonte, Renée Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga oraz Tim Roth.