She-Hulk - scenarzysta komiksu reaguje na krytykę serialu. Chwali jego wierność obrazkowej historii

Marvel/Disney+

Dan Slott to osoba, która jest znana z tworzenia komiksów o She-Hulk. Na swoim Twitterze sam siebie nazywa osobą, która stworzyła najwięcej zeszytów o tej superbohaterce. Zdecydował się on odnieść do krytyki serialu Mecenas She-Hulk, obalając jeden z argumentów osób, którym serial się nie podobał.

She-Hulk wierna komiksom

Jednym z argumentów przeciwko serialu był zarzut, że nie był wierny komiksom. Tak obala go Dan Slott.

- Każdy, kto mówi, że serial She-Hulk nie jest wierny komiksom... Jestem człowiekiem, który napisał najwięcej zeszytów o She-Hulk. Do tego czytałem każdą serię opowiadającą o niej. Mówię więc oficjalnie: to jest najwierniejszy komiksom serial w MCU.

Dodaje też wyjaśnienie różnicy pomiędzy oceną, a tym, że coś nie jest dla nas.

- Zbyt wielu ludzi online nie rozumie różnicy pomiędzy: to było złe, a to było złe dla mnie. Nie wszystko musi trafiać do ciebie. Każdy znajdzie ogrom rzeczy, które mu przypasują. Także takich, które spodobają się tylko tobie. Naprawdę jest to ok, że istnieją rzeczy dla ludzi, którzy nie są tobą.

Na razie nie wiadomo, w jakiej produkcji powróci She-Hulk.