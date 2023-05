Mecenas She-Hulk - fani rozbawieni. Znienawidzony serial MCU chce zdobyć kilkanaście nagród Emmy

Fot. Marvel

Choć fani MCU nie przyjęli ciepło Mecenas She-Hulk, to serial został zgłoszony do nagrody Emmy w aż dziewiętnastu kategoriach, jak poinformowało Deadline. Jak możecie zobaczyć poniżej, większość internautów zareagowała na tę informację śmiechem.

Wygląda na to, że Mecenas She-Hulk stara się o nagrody Emmy między innymi za efekty wizualne, kostiumy fantasy/sci-fi, a także najlepszy scenariusz i reżyserię wśród seriali komediowych. Tatiana Maslany, która wciela się w główną bohaterkę, Jennifer Walters, będzie najwyraźniej walczyć o statuetkę dla najlepszej aktorki.

Mecenas She-Hulk - fani rozbawieni

Poniżej możecie zobaczyć reakcje internautów na post, w którym Deadline poinformowało o ambicjach Mecenas She-Hulk. Niektórzy niedowierzają, a inni są po prostu rozbawieni.

https://twitter.com/MasteroftheTDS/status/1661777921193943042

https://twitter.com/Nerdrotics/status/1661824896156966912

https://twitter.com/GundamIsHere/status/1661857067118804992

https://twitter.com/PsyKomanteum1/status/1661969225869565952

https://twitter.com/jaylaw831/status/1661802023514243103

https://twitter.com/The_LFB/status/1661874226653978624

Mecenas She-Hulk - najbardziej żenujące momenty

Mecenas She-Hulk to serial, który opowiada o losach Jennifer Walters, prawniczki i kuzynki Bruce'a Bannera, która zamienia się w tytułową She-Hulk. Dzięki temu postać z komiksów wreszcie trafiła na mały ekran i do świata MCU. Nowe wcielenie bohaterki sprawia, że dostaje posadę w zupełnie nowym i zaskakującym departamencie w kancelarii prawniczej. Do tego ktoś wreszcie przesuwa w prawo jej profil na Tinderze.

Poniżej znajdziecie wszystkie powody, dlaczego na tym etapie serial nie jest dobrą komedią prawniczą i zniechęca ludzi do She-Hulk.

1. Jennifer na ślubie miała być w parze z drużbą o imieniu Jonathan. Gagiem jest to, że Jonathan okazał się psem – tak, psem. Do końca odcinka właściwie nie dostajemy wytłumaczenia, dlaczego młoda para podjęła taką decyzję i czemu – przy tak skrupulatnie planowanym wydarzeniu – główna bohaterka nie miała o niczym pojęcia.