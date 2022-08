Mecenas She-Hulk - dostaniemy inne spojrzenie na Wonga. Twórczyni o wątku Hulka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Mecenas She-Hulk to serial opowiadający o genezie tytułowej bohaterki, ale zobaczyliśmy w nim też życie jej kuzyna, Bruce'a Bannera (a raczej Profesora Hulka) po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry. W 2. odcinku widzimy jednak, że siedzi on na pokładzie statku i leci prawdopodobnie na Sakaar, gdzie wojował jako gladiator w Thor: Ragnarok. Czemu moment ten nastąpił już teraz? Główna scenarzystka Jessica Gao wyjaśniła, że głównym powodem stojącym za tą decyzją było upewnienie się, że to zdecydowanie jest serial o Jennifer Walters.

Jeśli chodzi o odejście Bruce'a, to tak naprawdę szukaliśmy wygodnego sposobu na to, żeby upewnić się, że wszyscy będą widzieli w tym serialu Jen. Chcieliśmy się upewnić, że widzowie nie będą oczekiwać pojawienia się Bruce'a w każdym odcinku spędzającego czas z Jen, bo szczerze mówiąc, nie mogliśmy sobie na to pozwolić.

Twórczyni w wywiadzie dla Geeks of Color wypowiedziała się też na temat odcinka, który jej zdaniem dostarczy najwięcej frajdy fanom. Zdradziła, że najlepiej pracowało się jej nad czwartym epizodem.

Och, jest tak wiele odcinków. Uwielbiam wszystkie z nich i jest naprawdę wiele wyjątkowych... Myślę, że odcinek 4. będzie ulubionym przez wszystkich, tylko dlatego, że zobaczymy Wonga w nowym świetle. Ale także będziemy mogli go połączyć z prawdopodobnie najlepszą parą w całym MCU...

Gao dodała, że kolejne odcinki będą mieć charakter epizodyczny, zatem będą skupiać się na jednej historii. Czeka nas zatem sporo niespodzianek.