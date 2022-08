Marvel bije DC, ale ma też wielki problem - najbardziej wyczekiwane filmy superbohaterskie 2023

Marvel/Warner Bros.

Marvel i DC w 2023 roku pokażą nam aż 8 filmów superbohaterskich; będą to Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Strażnicy Galaktyki 3, The Marvels, Blade, the Vampire Slayer oraz Shazam! Gniew bogów, The Flash, Blue Beetle i Aquaman i Zaginione Królestwo - ta lista może jednak ulec zmianie, jeśli weźmiemy pod uwagę choćby rozmaite decyzje podejmowane w ostatnim czasie przez szefostwo Warner Bros. Discovery. Które z tych produkcji są jednak najbardziej wyczekiwane przez widzów? W tej sprawie właśnie przeprowadzono specjalne badanie.

Serwis The Quorum zadał przeszło 2 tys. osobom dwa fundamentalne pytania w kwestii przyszłorocznych projektów Marvela i DC: jak bardzo jesteś zainteresowany danym filmem oraz czy zdajesz sobie sprawę z istnienia danego filmu? W przypadku pierwszego z pytań odpowiedzi mieściły się w skali od 1 do 10, natomiast w drugim brano pod uwagę procentowy wskaźnik odpowiedzi. Ważne jest to, że autorzy ankiety nie uwzględnili w niej Blade'a (najprawdopodobniej pojawi się on w kolejnej edycji badania) oraz Blue Beetle'a (wiele wskazuje na to, że na tym polu zadecydowała niepewność daty premiery).

Wyniki prezentują się następująco:

Marvel i DC - filmy z 2023 roku. Jak bardzo jesteś zainteresowany daną produkcją?

6. Shazam! Gniew bogów - 5,4/10

Marvel i DC - filmy z 2023 roku. Czy masz świadomość tego, że dana produkcja powstała/powstaje?

6. Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 35%

Choć Marvel w tym badaniu wygrywa z DC, komentatorzy w sieci zwracają uwagę na istotny problem Domu Pomysłów. Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, który ma wprowadzić do MCU podstawową (i nie tylko) wersję nowego głównego złoczyńcy projektu, Kanga Zdobywcy, cieszy się wśród potencjalnych odbiorców zaskakująco małą popularnością - najbardziej uderza to, że zaledwie co trzeci z respondentów zdaje sobie w chwili obecnej sprawę z faktu powstawania produkcji.

Dla porównania: tegoroczne filmy Marvela i DC, które czekają na swoją premierę, Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu i Black Adam, uzyskały w tym samym badaniu następujące wyniki: 6,8/10 i 61% (Czarna Pantera 2) oraz 5,9/10 i 46% (Black Adam).