Mega Drive Mini 2 – Sega zapowiedziała kolejną mini konsolę!

fot. zrzut ekranu YouTube/SEGA

Sega Mega Drive Mini 2 będzie zawierać 50 tytułów z Mega Drive i Mega CD, w tym porty gier arcade oraz coś, co Sega określa jako „tajemnicze nowe dzieło”. Mega Drive Mini 2 ukaże się 27 października w Japonii i będzie kosztować 9980 jenów (ok. 330 zł). Sega nie potwierdziła jeszcze wydania na innych rynkach. Oryginalny Mega Drive ukazał się w Japonii pod koniec 1988 roku, a w 1989 w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Sega Genesis. Rok później konsola miała premierę na rynkach PAL, ale do Polski oficjalnie trafiła dopiero 1994.

Lista gier potwierdzonych do tej pory:

Silpheed (Mega CD)

Shining Force CD (Mega CD)

Sonic CD (Mega CD)

Mansion of Hidden Souls (Mega CD)

Popful Mail (Mega CD)

Virtua Racing (Mega Drive)

Bonanza Bros (Mega Drive)

Shining in the Darkness (Mega Drive)

Thunder Force IV (Mega Drive)

Magical Taruruto (Mega Drive)

Fantasy Zone (nowy port na Mega Drive)

Oryginalna gra Fantasy Zone nigdy nie została wydana na Mega Drive. Wersja na Mega Drive 2 Mini jest nowym portem opartym na jej sequelu, Super Fantasy Zone.

fot. zrzut ekranu YouTube/SEGA

Pierwsza konsola Mega Drive Mini została wydana w 2019 roku i zawierała 42 gry (przy czym biblioteki różniły się w zależności od regionu), między innymi nowe porty gier Darius i Tetris, które nigdy wcześniej nie zostały wydane.

Yosuke Okunari, który współprowadził zapowiedź Sega Mega Drive Mini 2, zasugerował w październiku 2020 roku, że następna mini konsola firmy Sega mogła być oparta na Sega Dreamcast. W wywiadzie dla magazynu Famitsu po wydaniu Game Gear Mini tylko w Japonii, Okunari powiedział, że chciałby, aby następny projekt dostarczył sprzęt, który miałby większy potencjał globalny. „Myślę, że w przypadku kolejnego projektu możemy przyjąć koncepcję zbliżoną do Mega Drive Mini” – powiedział. „Jeśli miałbym podać jakieś nazwy, mogłoby to być SG-1000 Mini lub Dreamcast Mini”.

fot. zrzut ekranu YouTube/SEGA