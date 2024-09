Oszacowano, ile pieniędzy zarobi Megalopolis. W ten wynik aż trudno uwierzyć

materiały prasowe

W sieci pojawiły się już pierwsze analizy dotyczące potencjalnych rezultatów filmu Megalopolis w box office - powiedzieć, że są one fatalne, to właściwie nic nie powiedzieć. Analitycy branży zakładają, że w trakcie weekendu otwarcia (27-29.09) w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nowe dzieło Francisa Forda Coppoli zbierze wpływy w wysokości zaledwie 4-8 mln USD. Prognozowane wyniki są mniejsze, niż ktokolwiek mógł przypuszczać.

Co więcej, tak słaby weekend otwarcia może przełożyć się na to, że Megalopolis okaże się jedną z największych katastrof finansowych w dziejach kina. Przypomnijmy, że budżet produkcji ma wynosić ok. 120 mln USD (choć różne źródła podają znacznie większą kwotę), do których należy doliczyć ok. 20 mln USD wydanych na promocję.

Pod powyższymi analizami pojawia się gorzki wniosek, że za tragiczne rezultaty będą odpowiadać także sami twórcy. W tym przypadku nie chodzi bynajmniej o w większości słabe recenzje, ale także o ogromną wpadkę w trakcie kampanii promocyjnej - przypomnijmy, że Megalopolis reklamowano niedawno fałszywymi cytatami z recenzji innych produkcji.

W polskich kinach Megalopolis zadebiutuje 25 października.

