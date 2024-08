fot. materiały prasowe

Megalopolis to produkcja, która jeszcze przed ogólnoświatową premierą w kinach przeszła do historii z powodu licznych kontrowersji, które mają wokół niej miejsce. Film legendarnego Francisa Forda Coppoli może pochwalić się takimi grzeszkami, jak: zatrudnianie aktorów o dość wątpliwej obecnie reputacji, używanie sztucznej inteligencji do tworzenia fałszywych podpisów w zwiastunie, a na wybrykach na planie samego reżysera skończywszy. O ile Francis Ford Coppola bronił się już niejednokrotnie i podkreślał, że do żadnych niestosownych czynów na planie nie doszło i wszystko działo się za obustronną zgodą, tak nie poruszał dotychczas tematu niektórych aktorów.

Chodzi głównie o Shię LaBeoufa, który jest oskarżony przez FKA twigs o przemoc fizyczną oraz seksualną, ale też Dustina Hoffmana, którego oskarżono o molestowanie seksualne osoby nieletniej w 1985 roku na planie jednego z filmów.

Francis Ford Coppola staje w obronie "scancellowanych" aktorów

Francis Ford Coppola postanowił dosadnie odpowiedzieć na zarzuty i stanął w obronie swoich wyborów aktorskich:

To, czego nie chciałem, to żeby uznano nas za "woke" hollywoodzką produkcję, której zadaniem jest pouczanie innych. Obsada zawiera osoby, które w pewnym momencie życia zostały "scancellowane". To osoby, które były zarówno zatwardziałymi konserwatystami, ale i ekstremalnie nowoczesne politycznie. Wszyscy pracowaliśmy nad jednym filmem. To moim zdaniem interesujące. To wszystko popycha mnie w kierunku polityki, a mój publicysta zacznie na mnie krzyczeć, bo nie lubi, gdy o niej mówię. Ten film nie uleczy naszych chorób. Ale szczerze uważam, że uratuje nas pod względem tego, że musimy porozmawiać o przyszłości. Chcemy móc zadać jakiekolwiek pytania, które pozwolą na znalezienie odpowiedzi na to dlaczego ten kraj jest podzielony. To da nam energię potrzebną do pokonania osób, które chcą zniszczyć naszą republikę. Chcę, żeby ten film rozpoczął pewną konwersację. Nie da się żyć w utopii bez konwersacji.

