Megalopolis w polskich kinach! Jest dystrybutor

Jak donosi portal IndieWire, film science fiction Megalopolis będzie dostępny w polskich kinach. Prawa do dystrybucji w Polsce zakupił Gutek Film. Data premiery jeszcze nie została ustalona, ale możemy założyć, że będzie to jesień 2024 roku. Natomiast prawa do dystrybucji na terenie Ameryki Północnej (USA i Kanada) ma Lionsgate Studios. Wyznaczyli oni premierę na 27 września.

Megalopolis w kinach

Największy film w karierze Francisa Forda Coppoli (trylogia Ojciec Chrzestny) kosztował 120 mln dolarów. Reżyser zrobił go kompletnie poza Hollywood i bez udziału amerykańskich studiów. Cały budżet pokrył z własnej kieszeni.

Produkcja zaklepała też dystrybucję w następujących rynkach: Francja, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy, Hiszpania, Australia, Beneluks, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Grecja, Węgry, Izrael, Maroko, Rumunia, Skandynawia, Turcja, kraje Bliskiego Wschodu, Ukraina i Tunezja. Wciąż prowadzone są rozmowy w związku z dystrybucją w Ameryce Łacińskiej, Brazylii, Indonezji i Filipinach. Wbrew obawom wygląda na to, że zainteresowanie filmem jest gigantyczne i doczeka się on globalnej dystrybucji w kinach.

Megalopolis - opis fabuły

Historia rozgrywa się na zniszczonej metropolii przypominającej Nowy Jork. Dochodzi do sporu, wynikającego z różnych spostrzeżeń na przyszłość. Z jednej strony mamy ambitnego, idealistycznego architekta (Adam Driver), a z drugiej jego zaprzysiężonego wroga, burmistrza miasta Franka Cicero (Giancarlo Esposito). Debata toczy się wokół tego, czy zbudować utopię z materiałów odnawialnych, czy może przyjąć strategię odbudowy na dotychczasowym poziomie, pełnym korupcji i pośrednictwa władzy. W centrum konfliktu stoi córka burmistrza, Julia (Nathalie Emmanuel), młoda kobieta, która dorastała w obliczu władzy i wciąż poszukuje sensu życia.