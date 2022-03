Memory - zwiastun filmu akcji. Liam Neeson spuszcza łomot u twórcy Casino Royale

fot. materiały prasowe

Memory opowiada o zawodowym zabójcy Alexie Lewisie (Liam Neeson), który poluje na jeden z kolejnych celów. Jest on niezwykle efektywny, a jego ofiary mają chwilę, zanim kulka ich zabije. Alex ma jednak problemy w pracy, bo jego wiek sprawia, że jego pamięć szwankuje. Z tego powodu FBI jest coraz bliżej tego, by go dorwać, bo Alex zapomina uporać się z dowodami i szczegóły celów mu się mieszają. Do tego staje się sam celem dla wpływowego gangstera, gdy odmawia zabicia dziecka, bo jest to sprzeczna z jego osobistym kodeksem moralnym.

Memory - zwiastun

Za sterami stoi świetny reżyser Martin Campbell, którego efekty w kinie akcji oglądaliśmy w Casino Royale oraz Cudzoziemcu. Autorem scenariusza jest Dario Scardapane znany z serialu Punisher. W obsadzie są Guy Pearce, Monica Bellucci, Taj Atwal, Ray Fearon, and Harold Torres. The film is produced by Cathay Schulman, Moshe Diamant, Rupert Maconick, Michael Heimler i Arthur Sarkissian.

Memory - premiera w USA w kinach odbędzie się 29 kwietnia 2022 roku.

