Mercy - nowy film science-fiction od Amazon MGM Studios. Chris Pratt w roli głównej

Współpraca Chrisa Pratta z Amazonem trwa w najlepsze. Aktor pojawił się już w dwóch dużych produkcjach, które można obejrzeć w serwisie platformy, czyli The Tomorrow War, nad którego sequelem trwają już rozmowy, a także serialem Lista śmierci, który niedawno dostał ogłoszenie serii prequelowej, w której postać Pratta także się pojawi. Teraz Amazon MGM Studios pozyskało nowy film pod tytułem Mercy, który trafi do kin. Jest to produkcja science-fiction w reżyserii Timura Bekmambetova (Wanted: Ścigani) na bazie scenariusza Marco van Belle'a (Artur i Merlin). To okazja dla reżysera i aktora do ponownej współpracy - działali razem przy filmie Wanted: Ścigani. Producentem filmu jest nagrodzony Oscarem producent, Charles Roven, który pracował przy zeszłorocznym Oppenheimerze.

Mercy - komentarz szefowej Amazon MGM Studios

Mercy będzie pierwszą produkcją z wielu, która trafi do kin. Jennifer Salke, szefowa Amazon MGM Studios, wypowiedziała się o filmie:

Od chwili, w której Chuck Roven zaproponował nam Mercy i przeczytaliśmy scenariusz Marco van Belle'a, wiedzieliśmy, że to film przeznaczony dla wielkiego ekranu. Nasza współpraca z Chrisem Prattem, z którym pracowaliśmy przy okazji The Tomorrow War i Liście śmierci, rozrasta się na kolejne produkcje, a my nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć w jaki sposób dostarczy on tą napakowaną akcją historię wraz z Chuckiem i z wizją reżysera Timura Bekmambetova. Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszej gwiazdy i ekipy produkcyjnej do stworzenia i dostarczenia tej trzymającej w napięciu produkcji. Nie możemy się doczekać, aż publiczność doświadczy jej w kinach.

Mercy - o czym film?

Akcja filmu dzieje się w niedalekiej przyszłości, gdzie doszło do wzrostu przestępczości. Chris Pratt wciela się w detektywa, który zostaje oskarżony o brutalne przestępstwo i zmuszony do udowodnienia swojej niewinności.

Produkcja rozpocznie się wiosną 2024 roku.