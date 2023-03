Messenger wraca do aplikacji mobilnej Facebooka

fot. pixabay.com

Meta zapowiedziała powrót Messengera we wpisie Toma Allisona, szefa Facebooka, świętującym osiągnięcie Facebooka, który ustanowił swój rekord wszechczasów w postaci 2 miliardów aktywnych użytkowników. Wpis głównie wydaje się skupić na zapewnieniu ludzi, że „W przeciwieństwie do głosów twierdzących inaczej, Facebook nie jest martwy ani umiera, ale w rzeczywistości żyje i rozwija się” – napisał Allison.

Wydaje się, że Meta uważa, że wiadomość o tym, że przynosi Messengera z powrotem do głównej aplikacji Facebooka, są warte tylko jednego zdania w głębi postu. Stwierdza ono, że możliwość dostępu do skrzynki odbiorczej Messengera z poziomu Facebooka jest testowana i że testy zostaną wkrótce rozszerzone. Nie wiadomo, czy Messenger zostanie przywrócony również do mobilnej przeglądarkowej wersji Facebooka.

Możliwość wysyłania wiadomości do znajomych z poziomu aplikacji mobilnej Facebooka była kiedyś jedną z jego lepszych funkcji, ale firma usunęła tę funkcję prawie dziewięć lat temu, przekształcając Messengera w osobną aplikację.

Ostatecznie chcemy, by łączenie się z ludźmi było łatwe i wygodne, czy to w aplikacji Messenger, czy bezpośrednio w Facebooku

– Tom Alison, szef Facebooka.

Kiedy w 2014 roku korporacja Facebook (jak się jeszcze wtedy nazywała) zdecydował się oddzielić Messengera od głównej aplikacji, dyrektor generalny Mark Zuckerberg powiedział, że „naszym celem jest skupienie wysiłków rozwojowych na uczynieniu z Messengera najlepszego możliwego doświadczenia w zakresie wiadomości mobilnych i uniknięcie zamieszania związanego z innymi wrażeniami w zakresie wiadomości mobilnych Facebooka”.

Pogłoski o tym, że Messenger powraca do aplikacji Facebooka krążyły od 2019 roku, kiedy tester aplikacji Jane Manchun Wong zauważył prace kontrolne. W nowszych czasach również pojawiło się kilka doniesień o testowaniu tej funkcji.

Alison napisał, że przywrócenie Messengera do aplikacji Facebooka „ułatwi ludziom dzielenie się tym, co odkrywają na Facebooku za pośrednictwem wiadomości, kiedy, gdzie i jak odpowiada to ich potrzebom, bez konieczności przełączania się na inną aplikację”. Wygląda na to, że Meta wprowadza tę zmianę, aby mocniej konkurować z TikTokiem, który ma wbudowaną funkcję przesyłania wiadomości.