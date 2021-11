Meta chce stworzyć sieć sklepów, w których wyeksponuje gogle Oculus

Źródło: Facebook

Według dziennikarzy The New York Times przedstawiciele firmy Meta rozważają uruchomienie fizycznych placówek handlowych, które miałyby spełniać rolę showroomów społecznościowego giganta. Pomysł ten miał zrodzić się już w ubiegłym roku, nie jest zatem bezpośrednio związany z rebrangingiem Facebooka,

Główną rolą sklepów byłoby promowanie innowacyjnych rozwiązań stworzonych przez zespół Reality Labs. Włodarze Meta nie chcą bowiem prowadzić sieci klasycznych sklepów technologicznych pokroju Apple Store, które są nastawione na sprzedaż sprzętu. Powierzchnie wystawowe w showroomach Meta pozwoliłyby na własnej skórze zobaczyć, czym jest i co zaoferuje facebookowe metawersum.

Z dokumentów, do których udało się dotrzeć redaktorom The New York Times, wynika, że sklepy mają wzbudzać w odwiedzających uczucia zaciekawienia oraz ciekawości. Kluczową rolę w tych placówkach mają odgrywać gogle Quest, dzięki którym goście doświadczą „niczym nieskrępowanej podróży”. Firma z pewnością zadba także o odpowiednią ekspozycję innych sprzętów AR oraz VR, nad którymi pracuje od wielu lat.

Choć korporacja wie, jak mniej więcej powinny wyglądać autorskie sklepy, nie ustalono jeszcze ich nazwy. W grze dotychczas były takie propozycje jak Facebook Commons, Facebook Hub, Facebook Innovations, Facebook Reality Store, Facebook Store czy From Facebook. Nie można jednak wykluczyć, że w obliczu rebrandingu korporacji nazewnictwo ulegnie całkowitej zmianie i fizyczne placówki Facebooka będą reklamowane pod marką Meta.

Jedno jest natomiast pewne. Jeśli zapadnie decyzja o uruchomieniu sieci sklepów, pierwsza placówka pojawi się w Burlingame w Kalifornii, gdzie swoją siedzibę ma zespół Reality Labs.