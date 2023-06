Days of Play 2023 wystartowało. Gry, akcesoria i PlayStation Plus w niższej cenie

fot. Sony Interactive Entertainment

Days of Play 2023 już wystartowało i potrwa do 12 czerwca. To kolejna edycja corocznego święta dla fanów PlayStation, w ramach którego w wybranych sklepach można zakupić akcesoria (m.in. pady, słuchawki czy stacje ładujące) oraz gry na konsole Sony w niższej cenie. Zainteresowani mogą udać się również do PlayStation Store i skorzystać z wielu ofert dostępnych w trwającej obecnie wyprzedaży. Taniej można sięgnąć między innymi takie tytuły, jak Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima: Director's Cut, Marvel Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West czy God of War: Ragnarok.

Najbliższe 10 dni to także dobry moment na zakup subskrypcji PlayStation Plus, bo wszystkie warianty abonament (Essential, Extra oraz Premium) dostępne są w cenie niższej o 25%. Z oferty mogą skorzystać również osoby, które posiadają już pakiet Essential, ale chcieliby ulepszyć go do poziomu Extra lub Premium.