South Park: The End Of Obesity - zwiastun odcinka specjalnego. Cartman schudnie?

fot. Paramount+

Reklama

Paramount+ ogłosił, że wyemituje kolejny odcinek specjalny, który będzie nosić tytuł South Park: The End of Obesity. Pokaże, jak pojawienie się nowych leków na odchudzanie ma ogromny wpływ na wszystkich mieszkańców tytułowego miasteczka. Jednak gdy Cartmanowi odmawia się dostępu do leku zmieniającego życie, dzieciaki wkroczą do akcji. Prawdopodobnie odcinek nawiązuje do popularnego w ostatnim czasie leku na odchudzanie Ozempic.

Epizod, który platforma nazywa ekskluzywnym wydarzeniem, będzie mieć premierę w USA i Kanadzie 24 maja. Następnego dnia trafi na kolejne rynki m.in. w Wielkiej Brytanii, Ameryce Łacińskiej czy w Niemczech i Francji. Zobaczcie poniżej teaser.

South Park: The End of Obesity - zwiastun

Będzie to kolejna produkcja Miasteczka South Park tego typu. Wcześniej widzowie mogli obejrzeć: South Park: Post Covid, South Park: Post Covid: The Return of Covid, South Park The Streaming Wars, South Park The Streaming Wars Part 2 i South Park: Joining the Panderverse.