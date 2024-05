Will Ferrell w komedii GOLF. O czym będzie serial Netflixa?

fot. materiały prasowe

GOLF będzie komediowym serialem, który powstanie dla Netflixa. Jego twórcami są Will Ferrell, Ramy Youssef i Josh Rabinowitz. Produkcja będzie liczyć 10 odcinków.

Dla Ferrella będzie to największy serial w jakim wystąpi w swojej karierze. Wcześniej miał okazję zagrać tylko w miniserialu Psychiatra u boku od Apple TV+, a także pojawił się w kilku talk show, Saturday Night Live i zaliczył gościnne występy w paru serialach. To nie jest pierwszy projekt Netflixa, w którym zagrał komik - wcześniej mogliśmy go oglądać w Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga z 2020 roku.

W GOLF Ferrell wcieli się w fikcyjną legendę golfa. Szczegóły dotyczące roli Youssefa są trzymane w tajemnicy. Źródła podają, że to nie będzie serial z dwoma głównymi bohaterami. Warto dodać, że Netflix zastrzegł, że tytuł musi być pisany dużymi literami.

Youssef i Rabinowitz, którzy wcześniej współpracowali przy chwalonej przez krytyków komedii pt. Ramy, będą showrunnerami i producentami wykonawczymi GOLF wraz z Ferrellem, Jessicą Elbaum i Alix Taylor. Producentami wykonawczymi będą też Rian Johnson oraz Ram Bergman, Nena Rodrigue i Andy Campagna.