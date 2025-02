Były szef Activision Blizzard brutalnie szczery. "To jeden z najgorszych filmów, jakie widziałem"

W grudniu 2023 roku z firmy Activision Blizzard odszedł jego szef, Bobby Kotick, który sprawował tę funkcję przez 32 lata. W rozmowie z Grit opowiedział o procesie powstawania filmu Warcraft: Początek, który zadebiutował w 2016 roku i nie spotkał się z najlepszym przyjęciem. Był też klapą finansową. Były CEO Activision Blizzard wprost nazwał go "jednym z najgorszych filmów, jakie widział."

Bobby Kotick powiedział:

Zrobili film Warcraft, co moim zdaniem było fatalnym pomysłem, ale zostało zatwierdzone przed przejęciem przez Activision. Pochłonęło to wiele środków i odwracało uwagę deweloperów w Blizzardzie. Myślisz sobie o tych wszystkich ludziach, którzy żyją z tworzenia gier, a tu nagle mieli szansę na stworzenie filmu. Pomagali z castingiem, byli na planie. To bardzo odwracało uwagę.

Przez to opóźniły się nasze dodatki do gier. Aktualizacje poprawiające błędy nie były robione na czas. A film był... To jeden z najgorszych filmów, jakie widziałem.