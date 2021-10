Michael Caine kończy karierę? Sprzeczne komentarze aktora i jego rzecznika

Źródło: materiały prasowe

Michael Caine ma 88 lat i według wywiadu udzielonego BBC Radio 5 film Best Sellers ma być ostatnią produkcją w jego karierze. Jest to jeden z filmów, które nakręcił przed pandemią i, jak twierdzi, nie pracował na planie od dwóch lat. Uważa, że obecnie bardziej jest pisarzem niż aktorem, bo wydał kilka książek, które odniosły sukces. Wspomniał też o problemach z kręgosłupem, które wpływają na to, że nie może zbyt dobrze chodzić. Preferuje bycie pisarzem, bo może pracować o której chce bez wychodzenia z łóżka.

Powiedział otwarcie, że jego zdaniem Best Sellers będzie jego ostatnim filmem.

- Nie było żadnych propozycji od dwóch lat, ponieważ nikt nie robi filmów, w których chciałbym zagrać. Ponadto mam 88 lat. Nie ma ogromnej liczby scenariuszy z głównym bohaterem mającym 88 lat.

W ostatnich dwóch latach mogliśmy go oglądać w Tenet, Piotruś Pan i Alicja w krainie czarów i Twist. Wszystkie filmy zostały nakręcone przed pandemią koronawirusa.

Na podstawie wypowiedzi Michaela Cine'a amerykańska prasa wywnioskowała, że aktor ogłosił zakończenie swojej trwającej dekady kariery. Jednak portal The Wrap otrzymał komentarz rzecznika Michaela Caine'a, który stwierdził, że aktor nie przechodzi w pełni na emeryturę.